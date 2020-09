La migliore cucina napoletana: i top 10 ristoranti nell'anconetano

Per molti è semplicemente la migliore espressione della cucina italiana. Il menù partenopeo, forse proprio per questo motivo, è presente in tutte le regioni d’Italia. Nell’anconetano ecco la top 10 dei ristoranti napoletani selezionata e classificata dagli utenti di Tripadvisor.

10 - Capuano’s (Porto Recanati)

Piazzale delle rimembranze – tel. 071 759 2749

9- La Stella (Fabriano)

Via Serraloggia 184 – tel. 0732 619735

8 - Bella Ischia (Fabriano)

Via Bellocchi 20 – tel. 0732 040315

7 - Sciuscià (Jesi)

Via Nazario Sauro 9 – tel. 0731 201200

6 - Napoli’s (Osimo)

Via Cagiata 107 – tel. 071 723 1945

5 - Pizzeria Simoncelli

Via Francesco marzi, 1 – tel. 346 182 7970

4 - Amalia da Cris (Senigallia)

Lungomare Dante Alighieri 158 – tel. 071 792 2844

3 - O’Sarracin (Senigallia)

Via Fratelli Bandiera, 70 – tel. 071 236 1611

2 - Avalon (Ancona)

Via Sacco e Vanzetti 13 – tel. 071 290 0672

1 - Al vicoletto da Michele (Senigallia)

Via Gaspare Spontini 64 – tel. 071 63399