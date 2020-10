Un libro per spiegare la crisi: tre giovani marchigiani intervistano esperti e premi Nobel

Un libro, 5 sezioni, 48 brevi capitoli, 91 voci da 8 diversi Paesi e 3 continenti per analizzare la pandemia e le sue conseguenze. Tra gli autori ci sono anche tre giovani marchigiani. Per la provincia di Ancona si tratta di Matteo Maria Ottaviani, 28enne di Fabriano (AN) che intervista Sabina Nuti (Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) e il 27enne Jesino Jacopo Tozzo accanto a Lucrezia Reichlin, economista e insegnante presso la London Business School. Il 28enne fanese Alessandro Bruschi dialoga invece con il premio Nobel per la Medicina Peter Charles Doherty sugli aspetti immunologici del Covid-19.

Il libro



“Le parole della crisi, le politiche dopo la pandemia” è un libro di divulgazione scientifica scritto per aiutare i lettori ad analizzare meglio la pandemia e le sue conseguenze, riflettendo su come sarà il futuro che ci aspetta. Un futuro tanto meno problematico quanto più sapremo cogliere ciò che una pandemia arrivata all’improvviso può insegnarci. Le 5 sezioni del libro guidano il lettore in una riflessione a 360 gradi sul Covid, le sue conseguenze e le prospettive per il mondo spaziando dall’ambito giuridico-istituzionale a quello politico e internazionale; da temi medico e tecnico-scientifici a quelli economico-finanziari ma anche sociali e culturali. Ogni capitolo affronta il tema da un differente punto di vista. Si parla delle sfide tecniche del vaccino con Peter Doherty, Premio Nobel per la medicina; di tracciamento e mascherine con l’epidemiologo Carlo La Vecchia; di scienza e politica con il filosofo Massimo Cacciari; del ruolo delle assicurazioni con il CEO di Zurich Mario Greco. Tante voci ed un solo macro-argomento: il Covid-19. La formula di dialogo proposta dal libro è interessante: un grande personaggio accademico e un giovane studioso sono co-autori di ogni capitolo. Gli autori arrivano dalle più famose Università del mondo – Oxford, Hardvard, Yale, Princeton, ETH Zürich - ma anche da Enti di Policy e Organizzazioni internazionali – Corte Costituzionale, Parlamento Europeo, Ocse – e coprono una grande vastità di temi, dal diritto penale alla politica monetaria, dagli aspetti epidemiologici al teatro, dalla simulazione informatica alla musica, dai modelli matematici al sexworking, dal welfare al management sanitario. Quello che emerge è un quadro che vuole aiutare a comprendere e mettere a sistema parole e concetti che spesso emergono, negli articoli, nei servizi televisivi e nei talk show, che arrivano in tutte le case ma non sempre con il dovuto approfondimento: recovery fund, contact tracing, numero di riproduzione di base (R0), test molecolari e test sierologici, bilanciamento di diritti costituzionali.





Gallery