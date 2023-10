L'iconica Coppa Rica ed il suo viaggio nel tempo, nella rivisitazione di Mauro Uliassi

SENIGALLIA - Gelato alla vaniglia con variegatura di amarena e ciliegie candite. Per tutti era, semplicemente, la Coppa Rica, iconico gelato confezionato che ha accompagnato all’insegna della golosità intere generazioni, e che adesso rivive nella rivisitazione dello chef Uliassi. Una versione gourmet, ideata e realizzata dal pastry chef Mattia Casablanca del pluristellato ristorante senigalliese, dedicata agli appassionati dei dessert, che viene presentata in una coppa in ceramica a conferire eleganza ad uno dei prodotti più famosi di sempre dell’industria dolciaria. D’altronde, è proprio volgendo lo sguardo al passato che è nato lo spunto per concepire la “new” Coppa Rica, per ricollegare simbolicamente gli anni ‘60 ai giorni nostri, in un viaggio nel tempo unito dal gusto.

«Ripenso a quando in estate al Cesano, il borgo si pescatori dove sono nato, arrivavano i milanesi – dice Mauro Uliassi sui social – perché così chiamavamo tutti quelli che venivano da nord ed avevano uno slang diverso dal nostro. Le famiglie del borgo andavano a dormire nei garage e ai milanesi affittavano la casa. Alla fine tutti stavano con tutti e spesso si mangiava assieme. Se penso alla Coppa Rica – ricorda Uliassi – penso a quelle estati lì, metà anni ‘60 con quei vestiti lì, con le strade non asfaltate, al profumo buono dell’ambra solare, al Tour de France, a Merks e Gimondi che in un’intervista dopo avere vinto disse: sono molto felicissimo. E così, questa è la nostra Coppa Rica. Ricca perché di certo non è da dieta». Per cui, però, tantissimi che la seguono sarebbero disposti a fare un’eccezione.