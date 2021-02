Concorso nazionale di videopoesia, come partecipare a "La poesia che si vede"

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a "La poesia che si vede", prima edizione del concorso nazionale di videopoesia, ad Ancona dal 24 al 26 marzo 2021. Il concorso è una derivazione del Festival di poesia "La Punta della Lingua" e del Festival di cinema "Corto Dorico" e sarà presentato proprio all’interno di quest’ultimo (che si terrà dal 20 al 28 marzo presso la Mole Vanvitelliana). «“La poesia che si vede”, il cui vincitore sarà insignito del primo Premio Franco Scataglini, si propone di esplorare il mondo italiano della videopoesia e i suoi autori. Il concorso ha come missione la sfida di ricercare, promuovere e sostenere nuovi sguardi, poetiche, visioni. Dal testo cinetico al testo sonoro, dal testo visivo alla cin(e)poesia fino alla performance filmata, la videopoesia per “La Poesia che si vede” è poesia totale, senza discriminazioni di genere o formato». Il Premio è dedicato al poeta che nel secolo scorso ha saputo proiettare Ancona alla ribalta della poesia italiana per capacità formale e visionaria. Sarà conferito da una giuria di esperti di cinema e poesia.

Per partecipare

Ogni autore potrà concorrere con un massimo di due opere. Ogni opera dovrà avere durata non superiore a 20’ compresi i titoli, dovrà esser stata completata dopo il 1° gennaio 2016 e non dovrà costituire filmati pubblicitari o industriali. La partecipazione al concorso richiede una quota di iscrizione di € 6. La quota permette l’invio fino a 2 (due) videopoesie e non varia qualora si decida di inviare un solo lavoro.

Le opere dovranno essere inviate, entro e non oltre le ore 24.00 del 28 febbraio 2021, tramite le seguenti piattaforme di iscrizioni on line:

https://filmfreeway.com/CORTODORICO-LaPoesiaCheSiVede

https://festhome.com/f/6333/0

Gli organizzatori

L’impresa creativa senza scopo di lucro Nie Wiem aps, che organizza i festival Corto Dorico, La Punta della Lingua e il concorso “La poesia che si vede”, si occupa di videopoesia dal 2007, quando presentò una prima selezione di opere videopoetiche in collaborazione con Doctorclip e Romapoesia, fino al 2020 in cui ha iniziato a produrre videopoesie originali, a partire da L’infinito di Giacomo Leopardi, opera animata da Simone Massi e presentata in festival di tutto il mondo.

Selezione e premiazioni

Tra tutte le opere di videopoesia pervenute, il comitato artistico selezionerà un ristretto numero di opere che saranno presentate nelle serate del 24 e del 25 marzo. Una giuria qualificata di esperti conferirà il premio Franco Scataglini per la migliore videopoesia. Il premio sarà annunciato durante la serata del 25 marzo 2021, dopo la proiezione dei lavori finalisti, alla presenza del vincitore, compatibilmente con le normative anti-covid in vigore in quella data. Il premio dell’edizione 2021 sarà di €500. Il 26 marzo, a chiudere il Concorso, ci saranno un omaggio e la proiezione di anteprime e ulteriori contenuti inediti. Le informazioni complete per partecipare al concorso (e per scaricare il bando) si trovano al sito www.cortodorico.it e www.lapuntadellalingua.it