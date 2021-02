Cooking Quiz, i giovani pasticceri marchigiani volano in finalissima nazionale

800 studenti di 33 Istituti Alberghieri in tutta Italia si sono sfidati nell’appuntamento speciale del Cooking Quiz riservato all’indirizzo “pasticceria”. Scuola marchigiana in finale

800 studenti di 33 Istituti Alberghieri in tutta Italia si sono sfidati nell’appuntamento speciale del Cooking Quiz riservato all’indirizzo “pasticceria”. La lezione riguardava la preparazine delle “Praline di cioccolato” ed è stata condotta dallo Chef Docente di ALMA, Fulvio Vailati. I ragazzi della classe 4^IP dell’IIS “Einstein Nebbia” di Loreto che si sono aggiudicati un posto alla finalissima nazionale di del prossimo maggio. L’obiettivo dei promotori del Cooking Quiz è quello di donare un’esperienza di gamification formativa, innovativa e divertente per gli studenti, in un momento particolare come quello attuale. Il concorso didattico nazionale vuole coniugare la didattica tradizionale (lezione iniziale su argomenti di cucina, sala e pasticceria con gli chef di ALMA) con l'innovazione e il divertimento.

Il tour del Cooking Quiz Digital, partito il 14 gennaio, raggiungerà oltre 20.000 studenti in tutta Italia ed è stato patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo. Una novità della 5^ edizione è il focus dedicato alle buone norme di raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio, plastica, vetro ed acciaio che vengono utilizzati ogni giorno in cucina, grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi, CIAL, COREPLA, COREVE e RICREA. In palio, tutti i giorni Buoni Amazon di 10€ e 20€, un voucher vacanza per il vincitore settimanale. Inoltre gli studenti a maggio potranno aggiudicarsi un’esperienza formativa presso ALMA e crociere a Barcellona.