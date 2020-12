Il Comune premia il balcone più bello, al via il concorso natalizio 

C’è tempo fino al 27 dicembre per partecipare al concorso “Balconi luminosi a Falconara”, che prevede riconoscimenti per gli allestimenti più belli. I partecipanti dovranno scattare foto a balconi, cortili, finestre, giardini o facciate addobbati per il Natale. Possono essere utilizzati addobbi a tema natalizio con soggetti e materiali diversi, l’unico aspetto obbligatorio è l’illuminazione. Possono partecipare singoli cittadini, famiglie e persino interi condomini. Per partecipare occorre compilare il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune e sulla pagina Facebook “Balconi luminosi a Falconara” e poi inviare la foto del proprio allestimento all’indirizzo cultura@comune.falconara-marittima.an.it oppure con un messaggio privato alla pagina social dedicata all’evento.

Le foto saranno pubblicate a partire dal 30. Quelle che riceveranno un maggior numero di ‘mi piace’ saranno premiati con un attestato. Il concorso è stato lanciato affinché anche i cittadini partecipino a illuminare le strade di Falconara, dato che il filo conduttore del Natale 2020 è la luce: a partire dalle luminarie delle principali piazze del territorio l’intento è quello di regalare un’atmosfera ancora più suggestiva che in passato, data l’impossibilità di organizzare animazioni e momenti di aggregazione.