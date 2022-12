Un concorso per il presepe e l'albero di Natale più belli: votazioni via social

JESI - L’associazione Centro Turistico Giovanile (CTG) “Vallesina” di Jesi promuove il 3° concorso on line di Natale “ViviAMO il Natale Insieme” , la cui partecipazione è gratuita e aperta a tutti i cittadini. (privati, enti, associazioni…). L’intento è quello di vivere e condividere questo momento insieme facendo conoscere a tutti le nostre tradizioni natalizie e precisamente il proprio Presepe e il proprio Albero di Natale. Ogni partecipante può presentare un solo presepe e/o un solo albero di Natale; le opere possono essere realizzate con qualsiasi stile, ambientazione, tecnica e materiale.

L’iscrizione al concorso si effettua, per ogni categoria, inviando all’indirizzo email eventi.ctgvallesina@gmail.com massimo 3 foto e un eventuale breve video delle opere, insieme ai propri dati anagrafici. E’ possibile partecipare sia alla categoria "presepi" che alla categoria "alberi di Natale" inviando due email distinte.Tutte le opere saranno pubblicate in modo anonimo sulla pagina Facebook “Ctg Vallesina – Jesi” a partire dal 12 dicembre.

Da tale data tutte le opere che arriveranno successivamente saranno pubblicate sulla pagina Facebook entro 24 ore dal loro arrivo.Le opere saranno votate dagli utenti Facebook, che potranno esprimere la loro preferenza mettendo “Mi Piace” sui post pubblicati sulla pagina. Non saranno ritenuti validi i voti sulle condivisioni e sulle singole foto ma solo quelli espressi sui singoli post. Il voto popolare assegnerà tre premi per ciascuna categoria alle opere che avranno riscosso più voti.

Tutti i presepi parteciperanno inoltre a un premio assoluto assegnato da una commissione spirituale, mentre gli alberi di Natale parteciperanno a un premio assoluto assegnato da una commissione artistica.Le votazioni termineranno il giorno 6 gennaio alle ore 17 ed il Direttivo del gruppo Ctg Vallesina proclamerà i vincitori in diretta sulla pagina Facebook il giorno 15 gennaio alle ore 17.

Il regolamento completo è disponibile sulla pagina Facebook “Ctg Vallesina – Jesi” e sul sito www.ctgjesi.it.

L’invito è quello di partecipare numerosi così “ViviAmo il Natale Insieme”.