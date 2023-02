La Capitaneria mette in vendita una barca: dove vederla da vicino e come acquistarla

ANCONA - Ormeggiata in banchina senza segni distintivi, proprietario che non l'ha mai rivendicata. La Guardia Costiera mette in vendita una barca a partire da 15mila euro. Al momento si trova in custodia al cantiere Welcome Sails snc di Ancona, anche per le operazioni di rimessaggio (a cura della stessa società) necessarie alla sicurezza e al mantenimento del valore. Il 21 marzo, nella sede della Capitaneria (ore 12), si procederà alla vendita all'asta con base di 15mila euro.

L'unità da diporto è di lunghezza pari a 11 metri circa, in buono stato e priva di segni distintivi, sia sullo scafo che sul motore. L’unità non ha documenti e colui che l’acquisterà avrà l’onere di procedere a tutti gli adempimenti amministrativi necessari in base all’utilizzo che intenderà farne. La barca è visionabile in cantiere da chiunque ne sia interessato.

essere

Come partecipare alla gara

Per partecipare alla gara, gli interessati inviano singole offerte alla Capitaneria di Porto di Ancona con plico chiuso a mano o via raccomandata in doppia busta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 marzo 2023, data in cui si procederà, in pubblico, all’esame delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione del bene al migliore offerente. La busta esterna dovrà riportare la seguente dicitura: “OFFERTA PER AVVISO DI VENDITA N. 1/2023 – RISERVATO SEZIONE TECNICA”. Entrambe le buste devono essere chiuse. L’offerta:

deve indicare il prezzo offerto (in cifre e lettere) che potrà corrispondere al prezzo posto a base d’asta o essere superiore. Non saranno tuttavia considerate valide offerte con rialzi inferiori a 500€ (ad esempio, pari a 15.100€ o a 15.750€); redatta in carta da bollo da 16 euro; senza abrasioni o cancellature; non deve essere inferiore al “prezzo base d'asta”; sottoscritta dall’offerente ed essere corredata da fotocopia del documento di identità.

All’offerta deve essere allegato un assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato alla Capitaneria di Porto di Ancona, di importo pari a 3.000€ (20% del prezzo base d’asta), quale deposito cauzionale. Tale assegno circolare sarà restituito ai non aggiudicatari, entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione.

Saranno ritenute nulle le offerte:

a. giunte oltre il termine posto (indipendentemente dalla data di invio);

b. non corredate dell’assegno circolare;

c. condizionate o contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste alla base della

vendita.

La vendita avrà luogo a favore dell’offerente che avrà indicato la cifra più alta, anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, a condizione che sia almeno pari al prezzo base di 15.000 euro. Nel caso in cui pervengano più offerte di eguale importo ed esse risultino le più alte, a tutti gli offerenti (anche a quelli che hanno offerto meno) sarà comunicato tale importo, con possibilità, per tutti, entro 2 giorni dalla comunicazione, di formulare una nuova offerta (con rialzo minimo di 200€). La procedura sarà ripetuta nel caso in cui risultino nuovamente offerte di pari importo. In caso di mancato rilancio, fra offerte uguali, il bene verrà aggiudicato mediante sorteggio.

«I beni vengono venduti alle condizioni, nel luogo e nello stesso stato in cui si trovano nessun reclamo è ammissibile dopo l’aggiudicazione- fa sapere la stessa Capitaneria- l’amministrazione è da considerarsi esente da qualsiasi responsabilità per vizi occulti, apparenti e non, nonché per l’uso che l’aggiudicatario farà del bene acquistato. Il verbale di aggiudicazione, in bollo da € 16,00 (bollo a carico del vincitore), redatto e sottoscritto dal responsabile del procedimento, avrà il valore agli effetti legali di contratto di vendita e sarà immediatamente vincolante per l’aggiudicatario a tutti gli effetti di legge, mentre lo diverrà per l’amministrazione solo dopo l’approvazione del Comandante della Capitaneria di Porto di Ancona. In aggiunta al prezzo di aggiudicazione, dovrà essere corrisposta agli uffici competenti l’imposta di registro (607 euro). Le spese di custodia e manutenzione del bene sono incluse nel prezzo di vendita e saranno da esso detratte e versate alla Welcome Sails snc a cura della Capitaneria di Porto, previa quantificazione esatta in base alle condizioni indicate nel preventivo indicato in premessa (con riferimento specifico alla data in cui avverrà il pagamento dell’intera somma e l’unità sarà quindi prelevabile dal vincitore).