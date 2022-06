Il leader dei No Green pass Stefano Puzzer in piazza per un comizio, come le rockstar: «Grazie Ancona»

ANCONA - Stefano Puzzer, ex portuale triestino leader del movimento No Green pass, ieri pomeriggio è stato accolto dai suoi sostenitori in piazza Roma.

Diverse decine di persone si sono incontrate al centro della città per confrontarsi sui temi legati alla pandemia. Ieri Puzzer ha postato sulla sua pagina Facebook le immagini in cui stringe mani e scatta selfie aggiungendo la didascalia: "Grazie Ancona". Si tratta della prima manifestazione no green pass dopo diversi mesi di silenzio. L'arrivo dell'ex portuale era stato annunciato due giorni fa da Massimiliano Polo, pesidente del Comitato "Io sono, noi siamo".