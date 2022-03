«Fedez facci fallire»: il messaggio di Taffo Ancona diventa virale

ANCONA - Tra i messaggi di sostegno che Fedez sta ricevendo in questi giorni si aggiunge quello di Taffo, l'impresa di pompe funebri, celebre per il suo stile di comunicazione dissacrante e ironico, che in un post diventato virale ha dato il suo supporto al rapper che martedì scorso si è sottoposto a un delicato intervento per la rimozione del tumore al pancreas.

La filiale di Taffo di Ancona ha pubblicato su Instagram un post di incoraggiamento - a modo loro - per far sentire tutto l'affetto al cantante in questo momento difficile. "Fedez facci fallire" si legge, e a spiegare questo gesto è stata proprio l'azienda. "Di fronte alla malattia e di fronte alla morte siamo tutti uguali. Ma qualcuno è decisamente disumano nei confronti di chi sta lottando. Forza Fedez", hanno scritto, con un chiaro riferimento al titolo dell'ultimo album del cantante, 'Disumano', e a chi sta continuando ad attaccarlo anche in questo momento decisamente complicato.

Fedez ha superato l'intervento e dovrà aspettare ancora diversi giorni prima di poter tornare a casa. I medici gli diranno che tipo di cura fare, anche se il tumore fortunatamente è stato preso in tempo. Il rapper si trova al San Raffaele di Milano e accanto a lui c'è la moglie, Chiara Ferragni, che non lo lascia solo un attimo. Il suo pensiero in questo momento è per i figli: "Non vedo l'ora di tornare a casa da loro - ha scritto qualche giorno fa su Instagram - Ci vorrà un po'. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare". E tra gli ultimi messaggi c'è anche quello di Taffo.