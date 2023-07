I cocktail per l'estate ispirati al cinema: come si prepara “Un solo Gatsby”

I 100 anni del cinema celebrati attraverso la tendenza “Moviexology”: ecco un cocktail da assaggiare quest’estate dal nome che parla da sé: “Un solo Gatsby”, nato dalla creatività dello staff del The Box Riccione e dal campione del mondo di bartending Bruno Vanzan.

“Un solo Gatsby”

Nel percorso di sintetizzazione di registi, attori e scenografie su pellicola Bruno Vanzan e The Box sono partiti dagli anni ’20, con l’ideazione del cocktail “Un solo Gatsby” che celebra l’omonimo libro pubblicato nel 1925 e portato per la prima volta sul grande schermo nel 1974 con Robert Redford. Il cocktail in questione è una rievocazione di quegli anni di decadentismo, di sogni di gloria vanificati dalla vanità.

Cosa miscelare