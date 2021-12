Stupire a Natale con i cocktail trendy: prepara un Campari al caramello!

Secondo gli esperti il miglior modo per accogliere i propri ospiti durante le festività è offrire un buon cocktail. Bruno Vanzan, celebre volto tv e campione del mondo di bartending, in occasione della vittoria del prestigioso titolo di Premio Barawards Innovazione dell’Anno 2021 con il proprio shaker 4Pezzi, ha voluto svelare i segreti di alcune ricette dal suo menu della mixology. Dopo il Very Peri, ecco come preparare un Campari al caramello.

Campari shackerato al caramello

Da non perdere infine per gli amanti del classico e molto apprezzato connubio tra cioccolato e lamponi, il “Campari Shakerato al Caramello” è il cocktail ideale per soddisfare i palati più raffinati in cerca di emozioni forti anche durante le feste natalizie; la guarnizione con una cialda caramello renderà il risultato finale ancora più croccante e gustoso.

Preparazione

6cl di Campari

3 Gocce di bitter al cioccolato

4 Lamponi pestati

Come guarnizione utilizzare una cialda di caramello.