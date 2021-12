Stupire a Natale con i cocktail trendy: come si prepara il "Very Peri"

Secondo gli esperti il miglior modo per accogliere i propri ospiti durante le festività è offrire un buon cocktail. Bruno Vanzan, celebre volto tv e campione del mondo di bartending, in occasione della vittoria del prestigioso titolo di Premio Barawards Innovazione dell’Anno 2021 con il proprio shaker 4Pezzi, ha voluto svelare i segreti di alcune ricette dal suo menu della mixology. Uno di questi è il Very Peri, ecco come prepararlo.

Very Peri

Per i più attenti ai trend del momento il campione del mondo di bartending consiglia questo nuovo cocktail creato appositamente per chi non rinuncia all’instagrammabilità, che vuole celebrare la tonalità violacea celebrata da Pantone come must have del 2022 con le sue note di Iovem e Tequila: guarnito con fiori eduli risalterà sulla tavola dando carattere e rendendo unica e originale la mise en place.

Preparazione

Basta shackerare i seguenti ingredienti: