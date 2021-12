Stupire a Natale con i cocktail trendy: come si prepara il Santa's hat

Secondo gli esperti il miglior modo per accogliere i propri ospiti durante le festività è offrire un buon cocktail. Bruno Vanzan, celebre volto tv e campione del mondo di bartending, in occasione della vittoria del prestigioso titolo di Premio Barawards Innovazione dell’Anno 2021 con il proprio shaker 4Pezzi, ha voluto svelare i segreti di alcune ricette dal suo menu della mixology. Dopo il Very Peri, ecco come preparare un Santa's hat.

Santa's hat

Dedicato a chi ama le note decise del caffè e i sapori delicati della nocciola, “Santa’s Hat” è il “cappello di Babbo Natale” da poggiare sul tavolo per inebriare la sala da pranzo con un aroma inconfondibile e rassicurante, che farà sentire improvvisamente ogni ospite a proprio agio attraverso un viaggio tra echi di antichi ricordi natalizi vissuti in gioventù.

Preparazione

3cl Liquore al caffe

2cl Vodka

1 Espresso Hausbrandt

Aria di nocciola

Per realizzare l’aria utilizzare il liquore alla nocciola, lo zucchero liquido e il sucrose estere che permetterà d’inglobare aria all’interno del liquido.