La sua nave affondò, fu prigioniero in Scozia: Clemente compie 100 anni

ANCONA - Clemente Sestili compie 100 anni. Questa mattina il sindaco Valeria Mancinelli è stata invitata dalla famiglia per un saluto. «Che energia e che lucidità Clemente» ha commentato il primo cittadino.

Arruolato in Marina nella seconda guerra mondiale, affondato in Africa e prigioniero per tre anni in Scozia, è stato poi infermiere all'Irca. «Persone come Clemente bisognerebbe rifarle con lo stampo» ha concluso la Mancinelli.