Migliori sindaci d’Italia, Mancinelli nella “top 10 e prima donna in classifica

Ottavo posto in classifica nazionale e primato assuluto come sindaco donna con il 59% di consenso dei cittadini. Il “Sole 24 Ore” ha pubblicato la graduatoria dei primi cittadini italiani in base alle preferenze. Valeria Mancinelli risulta ottava nella top 10 a parimerito con Rodolfo Ziberna (Gorizia), Mattia Palazzi (Mantova), Pierluigi Biondi (L’Aquila) e Paolo Calcinaro (Fermo). Nel caso della Mancinelli Il quotidiano ha calcolato un 3,8% di consensi in meno rispetto al giorno della rielezione (62,8%).

«Una bella soddisfazione, che è frutto del grande lavoro di chi insieme a me ogni giorno contribuisce all’amministrazione della città- commenta il sindaco- è un risultato non scontato, considerati i tempi non facili legati alla pandemia e i tanti “lavori in corso”, che implicano qualche disagio per i cittadini, ma stanno cambiando il volto di Ancona per proiettarla verso il futuro.Per questo, oltre a ringraziare tutti gli anconetani, voglio condividere questo risultato con la mia grande squadra compatta e unita: la giunta, i consiglieri e tutti gli impiegati del Comune. Andiamo avanti così». Antonio Decaro, sindaco di Bari è il primo in assoluto per consensi (65%). Fioravanti, primo cittadino di Ascoli, il primo marchigiano: è al quarto posto.