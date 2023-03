Aria d'estate, riapre il Clandestino con il menù a tema "eros"

ANCONA - Aria d'estate. Il Clandestino Susci Bar ha riaperto i battenti ieri con un menù rinnovato. Il locale di Moreno Cedroni ha scelto l'eros come tema delle portate 2023. Concetto che si ritrova anche nel concetto dei piatti: dall'ispirazione ad Afrodite alla Venere di Botticelli. Non mancherà però il revival: ci sarà anche quest'anno il Sushi Memories, cioè i piatti più apprezzati in oltre 20 anni. Il Clandestino resterà aperto fino al 10 dicembre e fino al 30 aprile sarà operativo a pranzo (eccetto il martedì) e a cena (dal venerdì alla domenica).