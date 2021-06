“Cla e Ste”, alla scoperta della coppia anconetana che sbarcherà a Temptation Island

Temptation Island parlerà anche anconetano nell’edizione 2021. Al noto show televisivo in onda su Canale 5, con la prima puntata in programma mercoledì 30 giugno alle 21.00, parteciperanno infatti Claudia Venturini (’94) e Stefano Socionovo (’91) fidanzati da quattro anni e mezzo. Non è una coppia “nuova” ai colpi di scena visto e considerato che, il 30 settembre 2018, nell’intervallo al Del Conero della sfida del campionato di Promozione tra Anconitana e Cantiano fu proprio Stefano a chiedere a Claudia di sposarlo ottenendo il sì davanti a tutti gli spettatori presenti (GUARDA IL VIDEO). E poi cos’è successo? Sono proprio loro a spiegarlo nella promo ufficiale del programma:

«Avevamo fissato le nozze il 1 agosto del 2020 – ha spiegato Stefano – Poi la pandemia ha rinviato tutti i piani. Voglio farle capire la sicurezza del mio sentimento e la voglia che ho di sposarla». Il format del programma prevede infatti che all’interno di un villaggio in Sardegna convoglieranno sei coppie più o meno famose (per l’edizione 2021, oltre a Claudia e Stefano, ci saranno Valentina Nulli Agusti e Tommaso Eletti, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Floriana e Federico Rasa) che verranno immediatamente separate. Gli uomini e le donne, private della loro metà, dovranno resistere rispettivamente a quindici tentatori e quindici tentatrici confermando così il loro amore pena l'esclusione dalla competizione. A condurre il tutto ci sarà Filippo Bisciglia.

«Ho scritto io a Temptation Island – ha confessato Claudia – Nell’ultimo anno le cose non sono andate tanto bene e ho paura con l’arrivo del matrimonio che possano arrivare altri problemi».