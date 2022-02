Il dolce degli anconetani: come si prepara il "ciambellò"

Il Ciambellone all’anconetana, “ciambellò” in dialetto, è un dolce tipico anconetano che non ricorda nella forma il tipico ciambellone. Ha una forma più schiacciata, è ricco di nutella e profuma di anice. Insomma è buonissimo! La ricetta è tratta integralmente dal portale turismo del Comune di Ancona (Anconatourism). Il "ciambellò" viene preparato quotidianamente in casa ma rimane tuttora prescelto in occasione di feste familiari, battesimi e cresime. Da accompagnare con vino dolce, è stato definito “il dolce delle folle”, perché viene consumato sempre in riunioni allegre e rumorose e a conclusione di pranzi e cene conviviali.

Ingredienti

farina, uova, zucchero, latte, strutto o burro, buccia di limone, lievito, bicarbonato.

Preparazione

la farina deve essere setacciata e mescolata con il lievito; poi il composto viene impastato con il latte, lo strutto o il burro appena sciolti a parte, le uova sbattute con lo zucchero e una scorzetta di limone. Se ne ottiene una bella pasta gonfia che viene plasmata e sistemata in un recipiente precedentemente imburrato e spolverato di farina. Il composto può, a piacere, essere farcito con uvetta, canditi, noci e mandorle; poi spennellato con il tuorlo d’uovo e cotto in forno.e essere farcito con uvetta, canditi, noci e mandorle; poi spennellato con il tuorlo d’uovo e cotto in forno.