Giornate FAI ad Ancona, tre (splendide) chiese riaprono al pubblico: info e orari

ANCONA - La delegazione FAI di Ancona, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Ancona e con l'Arcidiocesi Ancona Osimo, durante il week end di marzo dedicato alla cultura, offe la possibilità si conoscere la storia della Chiesa del Gesù in Piazza Stracca ad Ancona. Previste aperture nche per Santa Maria della Piazza e e San Biagio. Ad accompagnare i visitatori gli Apprendisti Ciceroni del Liceo "Galileo Galilei" Ancona.

Orari e info