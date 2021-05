Centri ricreativi aperti in estate, la novità è l' "Open Week": come iscriversi

Anche quest’anno il Comune di Ancona propone l’apertura in estate di alcuni Centri ricreativi funzionanti durante il periodo scolastico. L’avvio è previsto per il giorno 7 giugno con periodi di frequenza di due settimane. I centri saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Nel rispetto delle Linee Guida del Ministero della Salute, ogni centro potrà accogliere 2 gruppi di 10 bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni per un massimo di 20 unità a centro e in ogni gruppo verrà inserito un minore disabile.

Verranno proposte attività di laboratorio, di manipolazione e riciclo, espressive e teatrali, uscite al parco e al mare, sotto la guida e la supervisione di operatori esperti e di volontari dell’Associazione MetaCometa, che assicureranno anche il rispetto delle norme di comportamento, di protezione e di prevenzione anti Covid19.

I centri

Trovamici – via Torresi, 48

La cicala – via Brecce Bianche, 72

Nonni e nipoti – via Bufalini

I periodi di funzionamento vanno dal 07/06 al 02/07 e dal 23/08 al 03/09

Open week

Novità di quest’anno la settimana OPEN WEEK, dal 06/09 al 10/09, che accompagnerà bambini e ragazzi all’inizio del nuovo anno scolastico, salutando l’estate. Gli interessati dovranno inviare compilato il modulo di domanda di preiscrizione scaricabile sul sito del Comune di Ancona ed inviarla a: centriestivi2021@comune.ancona.itE' importante attendere conferma dell’iscrizione (telefonica) prima del pagamento della quota dovuta. Tale quota dovrà essere corrisposta :