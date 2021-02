Come dire "ti amo" a tavola: il menù afrodisiaco di San Valentino

Qualche candela, i piatti giusti e via alla passione

A dire “ti amo” con un mazzo di fiori sono capaci (quasi) tutti. Un’idea originale può essere quella di comunicare il proprio amore con la cucina. Un esempio di cena romantica e afrodisiaca, ottima per la sera di San Valentino. Mettetevi ai fornelli o accomodatevi a tavola: vi proponiamo un menù capace di scatenare la passione.

Antipasto

“Coppe d'amore”

Tagliare a metà il pompelmo e svuotare le due coppe. Ridurre a dadini la polpa, cercando di togliere tutta la pellicina. Riempire le coppe con la polpa. Saltare gli scampi in padella con olio e grani di pepe. Sistemarli nelle coppe di pompelmo e guarnire con foglioline di prezzemolo.

Il primo piatto

Riso “passion”

Cuocere il riso al dente, scolarlo e metterlo in una terrina. Tagliare a pezzetti l’ananas e due spicchi di arancia spellati. Saltare i gamberoni o gli scampi nell’olio bollente con una grattugiata di pepe. Aggiungere tutto al riso, mescolare bene e spolverizzare con buccia di limone grattugiata. Guarnire con buccia di arancia a spirali.

Secondo piatto

Gamberoni “bondage”

Avvolgere i gamberoni nella pancetta. Fermare con uno stecchino una foglia di alloro intorno a ciascun gamberone. Salare e pepare. Fare cuocere in padella con olio bollente e un pizzico di peperoncino. Disporre direttamente nei piatti, irrorandoli con il sugo della padella.

Dessert “Energia”

Tiramisù

3 hg di mascarpone,

3 tuorli d’uovo, zucchero (1 cucchiaio e mezzo per tuorlo),

biscotti savoiardi,

caffè (lievemente zuccherato),

cacao amaro in polvere.

Sbattere i tuorli d’uovo con lo zucchero. Unire il mascarpone ottenendo una crema morbida. Inzuppare i savoiardi con il caffè e disporli in uno strato. Ricoprire lo strato di biscotti con la crema e ripetere l’operazione terminando con uno strato di crema. Porre in frigorifero per alcune ore. Cospargere infine con cacao amaro e servire freddo.