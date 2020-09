Chi è il cavaliere nello stemma di Ancona?

Un cavaliere armato che simboleggia la virtù guerriera della comunità anconetana. Il cavaliere dorico è sullo stemma della città stessa, ma chi è? Secondo la tradizione raffigura l’imperatore Traiano, che fece ampliare il porto rendendolo la vera e propria porta d’oriente. A Traiano è stato tributato anche l’omonimo arco e non si esclude che il “cavaliere dorico” sia proprio lui.

Meno verosimile, ma comunque battuta la pista che porta a San Giorgio in lotta contro il drago. Il santo, oltre a non avere legami specifici con la città, viene ovunque rappresentato nella sua lotta contro il drago tranne in questa occasione.

