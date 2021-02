Musical "Rattattù", aperto il casting: quando e come si svolgeranno le selezioni

L’appello è rivolto a tutti gli artisti marchigiani tra i 18 e i 35 anni e a tutti gli aspiranti e appassionati che hanno voglia di provare e mettersi in gioco. Luca Vagnoni, attore e regista teatrale marchigiano, è al lavoro con la nuova produzione teatrale targata “Rattattù”, la compagnia teatrale di ragazzi e adulti che dirige nelle Marche. «In questo momento difficile e complesso, in cui la parola “Teatro”, sembra essere stata cancellata completamente, ho pensato che fosse necessario progettare il futuro ed offrire un’occasione a tutti gli artisti marchigiani, orfani e nostalgici del palcoscenico» spiega Vagnoni. Così è nata l’idea di produrre un Musical «che al di là della storia d’amore portante, affronta tanti temi, come l’amicizia, la diversità, l’accettazione dell’altro» continua il regista.

Le selezioni

La prima fase di selezione si svolgerà per via telematica e prevede:

Attori e attrici: invio di un breve video di presentazione (max 2 minuti) e un video di un monologo recitato a scelta;

Cantanti: invio di un breve video di presentazione (max 2 minuti) e un video di un pezzo cantato a scelta;

Ballerini e ballerine: invio di un breve video di presentazione (max 2 minuti) e un video di un pezzo ballato a scelta.

Il materiale dovrà essere inviato attraverso WeTransfer all’indirizzo mail assrattattu@gmail.com entro e non oltre il 7 marzo 2021.

La scelta

Gli artisti selezionati tra quelli che invieranno i video saranno contattati entro fine marzo per un provino in presenza (date e modalità da definire anche in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso) presso la sede di “Rattattù” a Cupra Marittima, in Via Ennio Ruzzi, 12. «Abbiamo già ricevuto molte candidature, ma vista l’enorme richiesta e l’evoluzione della pandemia che ancora non ci permette di poter programmare date precise con esattezza, abbiamo deciso di prorogare ulteriormente la possibilità di partecipare entro e non oltre il 7 marzo 2021, termine ultimo per l’invio di tutto il materiale» conclude Vagnoni.

Gallery