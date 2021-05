Ciak per "Aria", si cercano attori: ruoli disponibili e requisiti

La società di produzione cinematografica Guasco organizza un casting per una delle prossime produzioni: il cortometraggio Aria, regia di Chiara Cingolani e Davide Como, vincitore del bando cinema per il sostegno delle produzioni audiovisive 2020/2021 della Regione Marche. Si cercano attori e attrici, nati o residenti nelle Marche, per i seguenti ruoli:

Celeste

(25-30 anni) tratti delicati, carnagione e capelli chiari (o disponibile a eventuale cambio di colore, senza tatuaggi) inconsapevole della propria bellezza, forse non ama sé stessa quanto ama il proprio lavoro nel teatro.

Rolando

(45-55 anni) uomo affascinante di mezza età, affermato scenografo, abituato a vincere sempre nel lavoro e nella vita

Professore di scenografia

(55-65 anni) carismatico e saggio, punto di riferimento per Celeste

Capo scenografo: (30-40 anni).

Le riprese

Le riprese saranno effettuate il 7, 8 e 9 giugno p.v a Macerata ed è previsto un compenso. Gli interessati devono inviare, entro martedì 25 maggio p.v. a info@guascosrl.it, i seguenti materiali:

2 foto: primo piano e figura intera su sfondo neutro

breve cv artistico

link allo showreel

Verranno contattate esclusivamente le persone selezionate per il provino su parte. Si ringraziano fin da ora tutti i candidati che invieranno il materiale. In assenza di convocazione il loro materiale verrà tenuto in archivio per altre produzioni.