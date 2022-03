Docufilm "Terra bassa", aperto il casting: i ruoli richiesti

La società di produzione cinematografica Guasco organizza un casting per il docufilm Terra bassa diretto da Davide Como, prodotto da Guasco con l'Associazione Albatros. Si cercano attori e attrici professionisti, residenti nella regione Marche, per i seguenti ruoli:

Luigi, (40) ortolano, corporatura media

Vanda (35) corporatura esile

Adamo (50) ortolano, corporatura robusta

Sandro (25) imprenditore, corporatura media

È richiesta un'inflessione dialettale fanese.

Trattandosi di scene in costume, ambientate tra gli anni Trenta e Sessanta, si cercano caratteristiche fisiche specifiche: nessun tatuaggio su mani, collo e testa, piercing, abbronzatura eccessiva, unghie o viso con trattamenti permanenti. Le riprese saranno effettuate ad aprile 2022 nella zona di Fano (PU).

Gli interessati devono inviare, entro giovedì 10 marzo p.v., a casting.terrabassa@gmail.com I seguenti materiali:

una breve presentazione video (selftape max.1 minuto)

2 foto: primo piano e figura intera su sfondo neutro

breve cv artistico con dati anagrafici e misure (altezza, numero scarpe, taglia pantaloni e giacca)

In assenza di convocazione il loro materiale verrà tenuto in archivio per altre produzioni. Direttore casting Victor Carlo Vitale