Castelfidardo Mask Free: Questione Natura raccoglie solo 12 mascherine

Questione Natura approda a Castelfidardo e raccoglie 12 maschierine disperse nell'ambiente. La città viene definita "Mask free".

«Segno di come gli abitanti di Castelfidardo - si legge nella nota - che sono più di 18mila, siano attenti all’ambiente e abbiano un senso di comunità condiviso. Grazie di cuore ai fidardensi, non vediamo l’ora di tornare a fare un giro per le vie del vostro bellissimo paese! Questione Natura, questione di priorità».