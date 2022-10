Ventriloqui, gusto e fiabe: tutta la magia della "Castagnata" 2022 

STAFFOLO - In archivio anche la seconda edizione della Castagnata organizzata dalla Proloco di Staffolo. Complici il bel tempo e le castagne, tantissime famiglie, bambini, giovani e anziani, si sono ritrovati nel centro storico del borgo per passare un pomeriggio spensierato, in compagnia dei personaggi di “Alice nel borgo delle meraviglie”. La magia è stata creata dai costumi e dai giochi interattivi a cura dell’associazione “Fntasia Sogno Realtà”, che ha realizzato un percorso itinerante, a tappe, dove i vari protagonisti della fiaba attendevano i piccoli ‘esploratori’ e proponevano loro un gioco diverso, nei vicoli e nelle piazzette del paese magnificamente addobbati per l’occasione dalle decorazioni a tema Balloon Art di Simone Scalini.

L’evento ha ospitato anche altri spettacoli di intrattenimento, come la performance dal ventriloquo Andrea e la scimmietta Lella e le coreografie del gruppo di danza “In crime” di Federica De Pasquale. Non poteva mancare, neanche quest’anno, la musica, proposta dal violinista Valentino Alessandrini, che ha aperto e chiuso lo spettacolo del pomeriggio.

Le castagne, protagoniste dell’intera giornata, sono state vendute in tutte le ‘salse’. L’evento si è svolto con la collaborazione tra le associazioni paesane, tra cui la Protezione civile e la Croce Rossa e la gran voglia di fare dei giovani ragazzi del comitato della Proloco.