Un altro record per il "dottore": il casco più grande del mondo per omaggiare Valentino Rossi

Un casco alto quattro metri per omaggiare il nove volte Campione del mondo Valentino Rossi. È quello che ha intenzione di realizzare a Pesaro il Comune con il progetto 'Un casco da leggenda'. «Il casco più grande del mondo- spiega il sindaco Matteo Ricci- dedicato al campione di motociclismo più forte di sempre». L'installazione verrà collocato all'interno di un circuito di mini-moto allestito in piazzale D'Annunzio: l'inaugurazione è in programma per lunedì 25 luglio alla presenza dello stesso campione di Tavullia.

«Doveroso per la 'Terra di Piloti e Motori' omaggiare una leggenda come Valentino- dice Ricci-. Posizionare nel lungomare un'opera dedicata a lui è sicuramente un forte richiamo turistico, che abbellisce il lato sud di viale Trieste". Il progetto è stato ideato e pensato dal coordinatore eventi del Comune di Pesaro Massimiliano Santini e realizzato da Riccardo Sivelli di Extralab. "Parliamo di un casco di dimensioni mai viste- spiega Santini-. I materiali di cui sarà composto variano dal polistirolo espanso, al legno, al ferro, a resine. L'opera avrà una altezza di quattro metri ed una larghezza di circa sei metri. Una particolarità, che renderà il progetto più caratteristico e unico, è la possibilità di stampare la visiera del casco gigante in oleografico/3D. Così facendo le persone che si ritroveranno davanti al 'monumento' avranno la netta percezione di osservare gli occhi di Valentino Rossi trasparire in maniera realistica da dietro la visiera. Un grande colpo d'effetto». Il progetto è sostenuto dall'azienda pesarese Tomasucci. (Agenzia Dire).