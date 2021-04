I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alla foce del fiume Misa, zona porto di Senigallia, per recuperare un capriolo finito in acqua. Sul posto i Sommozzatori e la squadra VVF hanno recuperato l'animale che, viste le buone condizioni di salute, è stato liberato in una zona di campagna. Presenti sul posto anche la Capitaneria di porto e i Carabinieri Forestali.