“Fifty” bacia il mare, il superyacht da 50 metri varato ad Ancona

Si chiama “Fifty” ed è lungo, neppure a dirlo, 50 metri e largo 9. Oggi l’ultima creazione del gruppo Riva ha toccato il mare nel cantiere “Riva Superyachts Division” di Ancona. Il colore è lo “shark grey” virante al blu e i materiali, interni compresi, si distinguono in mogano, acciaio e cristallo.

«“Riva M/Y ‘Fifty’ è la dimostrazione che noi italiani sappiamo immaginare e realizzare capolavori come nessun altro al mondo. E in un momento complesso come questo, il mio grazie va a tutti coloro che con bravura e impegno hanno costruito questa magnifica nave - ha commentato l’Avv. Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group. Nei tempi antichi si usava l’espressione ‘scrivere sull’acqua’ per descrivere gesta destinate a svanire in fretta. Oggi invece sul mare di Ancona abbiamo scritto un’altra pagina indimenticabile e gloriosa della storia di Riva».