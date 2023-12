Campagna Amica Lab, a scuola di pasticceria dalla campionessa del mondo

A lezione di pasticceria dalla Campionessa del Mondo. Sarà l'anconetana Sara Accorroni, già Campione del Mondo 2016 al “Mondial Des Arts Sucrés” di Parigi, la docente d'eccezione del Campagna Amica Lab che per mercoledì 20 dicembre, dalle 17.30, organizza un corso per adulti e bambini per creare e decorare i biscotti di Natale. Appuntamento, dunque, al Mercato Dorico di via Martiri della Resistenza (info e prenotazioni al 3317478408) dove il Lab sta quasi per compiere 2 anni di attività tra incontri, lezioni di cucina, di educazione alimentare e fattoria didattica per le scuole, degustazioni guidate alla scoperta dei sapori e delle tradizioni rurali della nostra regione. Quello di mercoledì è l'11esimo evento organizzato quest'anno per esaltare le eccellenze dell'agroalimentare marchigiano. Tra le tipicità del periodo, gettonatissimo per la Vigilia, anche lo Stoccafisso all'Anconetana protagonista nei giorni scorsi di un show cooking organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Cultori della Cucina di Mare “Re Stocco”.