Le tredici lune, il «buon segno» del 2022: il meteo-calendario delle cipolle

L'anno è appena iniziato e, come da tradizione, Alfio Lillini ne prevede l'andamento metereologico dopo aver consultato le sue proverbiali cipolle. «Un anno fa scrivevo e dicevo che il 2021 non era un anno sicuramente solare, e tale si è dimostrato, siamo ancora “purtroppo” all’interno di una brutta pandemia, la siccità ci ha fatto compagnia fino alla fine di settembre scorso, ma il Natale 2021 è stato con la luna “buona” e quindi speriamo in positivo. Anche perchè nell'anno 2022 avremmo 13 lune, buon segno» spiega lo stesso Lillini.

«Per l’anno 2022 i segnali che ci regala la natura ci dicono che avremmo un inverno lungo, il freddo ci accompagnerà fino alla fine di marzo, una primavera breve e variabile, un estate lunga e calda, afosa e siccitosa, “dai primi di giugno a quasi fine settembre”, un autunno variabile e con poca pioggia, freddo e gelate a Natale- prosegue Lillini- il cambiamento climatico in atto è preoccupante. Il nostro governo, il mondo in generale, il nostro popolo, non ne vuol prendere atto. Il cambiamento climatico è un attacco diretto alla nostra vita su questa terra, non esistono controlli ai fenomeni atmosferici estremi. Necessita un cambio radicale e urgente del sistema di produzione e di consumo. L’alternativa è un mondo inospitale e apocalittico. Non c'è più tempo, ne soluzione di compromesso, solo agire in modo velocissimo. Oppure pensiamo che il mondo si è messo a girare alla rovescia? O che veramente la terra sia davvero piatta, e magari anche che i somari volino».

Il calendario 2022

Gennaio

1^ decade

VARIABILE – NUVOLOSO – NEBBIA

2^ decade

PIOGGIA – FREDDO – NEVE

3^ decade

FREDDO – PIOGGIA – NEVE

Febbraio

1^ decade

FREDDO – NEVE – GELATE

2^ decade

FREDDO – NEBBIA – NEVE

3^ decade

SERENO – PIOGGIA – VARIABILE

Marzo

1^ decade

NEVE – PIOGGIA – FREDDO

2^ decade

PIOGGIA – VARIABILE – NEVE

3^ decade

SERENO – GELATE – PIOGGIA

Aprile

1^ decade

PIOGGIA – PRIMAVERA – SERENO

2^ decade

GELATE – SERENO – VARIABILE

3^ decade

SOLE – TEMP. in AUMENTO – PIOGGIA

Maggio

1^ decade

PIOGGIA – VARIABILE – TEMPORALI

2^ decade

SOLE – VENTO – VARIABILE

3^ decade

SOLE – CALDO – SERENO

Giugno

1^ decade

CALDO – SOLE – GRANDINE

2^ decade

NUVOLOSO – CALDO – SOLE

3^ decade

CALLDO – SOLE – AFOSO

Luglio

1^ decade

SOLE – CALDO – ARIA da NORD

2^ decade

SOLE – CALDO – AFOSO

3^ decade

SICCITA' – CALDO – AFOSO

Agosto

1^ decade

SOLE – AFOSO – CALDO

2^ decade

SICCITA' – CALDO – SOLE

3^ decade

SOLE – CALDO – SERENO

Settembre

1^ decade

SOLE – VARIABILE – PIOGGIA

2^ decade

CALDO – VENTO – SOLE

3^ decade

AUTUNNO – SERENO – PIOGGIA

Ottobre

1^ decade

ARIA da NORD – VENTO – PIOGGIA

2^ decade

NEBBIA – PIOGGIA – VARIABILE

3^ decade

PIOGGIA – NEBBIA – FREDDO

Novembre

1^ decade

SOLE – VARIABILE – NEBBIA

2^ decade

FREDDO – PIOGGIA – VARIABILE

3^ decade

NUVOLOSO – PIOGGIA – FREDDO

Dicembre

1^ decade

PIOGGIA – NEBBIA – FREDDO

2^ decade

NEBBIA – PIOGGIA – FREDDO

3^ decade

FREDDO – GELATE – NEVE