Proposta di matrimonio in campo, le calciatrici verso i fiori d'arancio

Domenica scorsa, in occasione di due allenamenti congiunti allo stadio Dorico, una calciatrice ha chiesto la mano della sua compagna. Sharon e Fiorinda giocano entrambe con la maglia dell'Ancona Respect, in prima squadra. La società sportiva ha postato foto e congratulazioni sulla propria pagina Facebook

«Come associazione sportiva da anni siamo impegnati nella lotta contro ogni forma di discriminazione. Non abbiamo bisogno delle ricorrenze per ricordarci quanto sia importante porre l’attenzione su un problema che ancora oggi necessita di un profondo intervento sociale e politico- si legge nel post- La lotta all’omofobia, alla bifobia e alla transfobia è, per noi, pratica quotidiana che costruisce comunità promuovendo e difendendo tutte le differenze, nessuna esclusa. È stata per tutti e tutte noi una grandissima emozione ricca di complicità e di sorrellanza che non vogliamo venga raccontata come una nota di colore che in questo periodo fa notizia, ma come un gesto di amore libero e coraggioso in grado d’infrangere le barriere dell’odio e dell’esclusione.10,100,1000 Sharon e Fiorinda!». (Foto di Arianna Moroni).