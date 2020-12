Cena di Natale: come preparare i calamari alla marinara

Stoccafisso sì, ma sulla tavola di Natale una buona portata di calamari fa la sua figura. Ecco come prepararli “alla marinara” nella ricetta tratta dal portale Cucchiaio.it

Ingredienti

• 700 g di calamari abbastanza piccoli

• 4 acciughe sotto sale

• 20 pomodorini ciliegia

• 1 dl di vino bianco secco

• 2 spicchi d’aglio

• 1 cipolla piccola

• prezzemolo

• olio

• sale

• pepe

Procedimento

Eviscerate i calamari, lavateli con cura sotto il getto d’acqua fredda corrente e asciugateli. In un tegame scaldate 5-6 cucchiai d’olio e insaporitevi la cipolla tritata finemente e gli spicchi d’aglio. Quando la cipolla è diventata trasparente e gli spicchi d’aglio sono dorati, aggiungete le acciughe dissalate e tritate, i pomodorini tagliati a spicchi e, dopo alcuni minuti, i calamari. Lasciateli insaporire per 5 minuti, spruzzate il vino e fatelo evaporare, eliminate l’aglio e proseguite la cottura a fuoco dolce per circa 20 minuti, quindi regolate sale e pepe. Ritirate il recipiente, trasferite i calamari sul piatto da portata, spolverizzateli con il prezzemolo fresco finemente tritato e servite subito a tavola.

Fonte riceta: Cucchiaio.it, fonte foto: Coopolafeast.com