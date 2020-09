Il caffè al momento giusto: uno studio individua l'ora ideale

Esiste l’ora giusta per bere il caffè? Sì, il lasso di tempo che va dalle 9,30 e le 11,30. Lo dice la University of the Health Sciences di Bethseda, Stati Uniti. Gli studi sostengono infatti che in quella fascia oraria l’organismo umano è in grado di assorbire al meglio lo “sprint” di cui ha bisogno per riattivare energie e arrivare al meglio al successivo break. Il consiglio degli esperti, da sempre, è quello di non eccedere e di non bere caffè a stomaco vuoto.

Troppo caffè: i rischi

gastrite;

ulcera;

reflusso gastroesofageo;

alterazione del ritmo circadiano;

aumento di sensazioni di ansia;

difficoltà nel concentrarsi.

Diversi studi hanno inoltre dimostrato che non bisognerebbe mai bere caffè dopo le 16: la caffeina, infatti, è in grado di disturbare il sonno anche sei ore dopo averla assunta.