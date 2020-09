Da “Braccialetti rossi” a “Buio”: Denise Tantucci nel film che ha fatto discutere in lockdown

Stasera al Cinema Italia di Ancona prima anconetana del film Buio. L’opera ha fatto parlare di sé nel periodo del lockdown per la sua trama, che racconta di tre ragazzine chiuse in una casa, con mascherine e sterilizzatori. La regia è della fermana Emanuela Rossi, protagonista l’anconetana Denise Tantucci, ex eroina di Braccialetti rossi che presto vedremo nel cast del prossimo film di Nanni Moretti.

«Un thriller psicologico particolare, con atmosfere alla Dogtooth ma pieno di speranza- ha spiegato la regista- “Buio” ha vinto il festival Festival di Roma nella sezione “Alice nella città” e ha conquistato il premio speciale Siae per la sceneggiatura ai Nastri d'argento 2020. Il film è in proiezione in diversi Paesi del monfo: Romania, Inghilterra, Svezia, America, Lisbona, Francia (Nantes, Prix des lyceens). Prossima proiezione ad Ancona, il 27 settembre.