FANO - Tour marchigiano per lo chef Bruno Barbieri, che ha visitato Fano e Arcevia lo scorso week end. Barbieri è stato ospite di diversi locali tra cui ila pasticceria artigianale Bon Bon Art Cafè. Per la star di Masterchef, dunque, vacanze made in Marche dopo la tappa senigalliese per la registrazione del programma nel locale di Uliassi.