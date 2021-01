Il brodetto senigalliese con il tocco del maestro: la ricetta dello chef Moreno Cedroni

Il brodetto senigalliese con spigola, vongole, seppia e granchietti con la ricetta dello chef stellato Moreno Cedroni. Ingredienti e procedimento sono tratti dal portale italiangourmet.it

Ingredienti per 4 persone

pomodori ramati 500 g

olio extravergine di oliva 100 g

cipolla bianca 25 g

aglio tritato 2 g

aceto di vino bianco30 g

brodo di pesce 200 g

sale 3 g

prezzemolo tritato

4 granchietti

riso Carnaroli 100 g

acqua 180 g

aceto 15 g

sale 3 g

zucchero25 g

seppia di media grandezza

spigola

vongoline

olio extravergine di oliva

pepe bianco macinato

sale

prezzemolo appena tagliato

Procedimento

Sbollentare i pomodori ramati, privarli della pelle e tagliarli a fettine. In un tegame, mettere l’olio extravergine d’oliva, la cipolla bianca tritata e l’aglio tritato. Farli soffriggere e aggiungere l’aceto di vino bianco, coprendo per non far evaporare. Aggiungere il pomodoro a fette, il sale e il brodo di pesce. Dopo circa 15 minuti di cottura a fuoco medio, unire il prezzemolo tritato e i granchietti.

Mettere in ammollo per un paio d’ore il riso Carnaroli nell’acqua (dentro un pentolino). Portare a bollore, coprire con la pellicola d’alluminio e cuocere in forno a 180°C per 12 minuti. Condire con l’aceto in cui sono stati disciolti precedentemente sia il sale che lo zucchero. A parte, mettere sottovuoto una seppia pulita di media grandezza e cuocerla per 3 ore a 50°C.

Adagiare nel piatto la seppia tagliata a fettine sottili, la spigola cruda (sempre ridotta a fette sottili), alcune vongole crude e un granchietto. Completare tutt’intorno con il riso susci. All’ultimo, salare leggermente il pesce e versarvi un mestolo di sugo del brodetto ben caldo. Aggiungere un filo d’olio, un giro di pepe bianco macinato e del prezzemolo appena tagliato.

Gallery