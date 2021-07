Tra mare, campanili e vicoli in fiore: i 5 borghi marinari più belli delle Marche

Per gli anconetani Sirolo e Numana non hanno rivali, ma le Marche offrono anche altri borghi marinari dove perdersi tra i vicoli infiorati fino alla vista mozzafiato sul mare. La classifica di Destinazione Marche, blog ufficiale del turismo della Regione Marche.

Torre di Palme

Un borgo medioevale con i baconi infiorati e i caratteristici vicoli, che portano fino alla vista mozzafiato di piazza Lattanzi: un balcone sul mare dove la vista spazia fino a Porto San Giorgio. Da non perdere la Torre Merlata, che insieme ad altre cinque difendeva il borgo nel 1.200.

Grottammare

Chiese antiche e castello medioevale che troneggia sul borgo. Grottammare non è solo spiaggia: vicoli, torri settecentesche e un portico vista mare. Da provare anche la vista dal Torrione della Battaglia e quella dal Parco di Monte Castello.

Porto Recanati

Il gioiello è già in centro città: il castello Svevo, oggi pinacoteca e sede di mostre, che difendeva la costa dai pirati nel 1.200. Artigianato locale, chioschi e offerta gastronomica sono l’alternativa alle giornate in spiaggia.

Sirolo

Perla dell’Adriatico, l’appellativo parla da sé. Centro storico a picco sul mare, un corso fatto di casette e botteghe e una cinta muraria nella quale si apre la porta della città. La vista da piazza Vittorio Veneto, con il monte Conero a sinistra e il mare intorno, è una delle più famose delle Marche.

Numana

Spiagge e storia. Numana era un antico porto piceno. Dall’inizio del corso dove c’è il Municipio, si apre via Roma, che porta fino alla piazzetta della Torre: vista mare pazzesca sulla riviera verso sud e ristoranti. Altro punto panoramico da non perdere è il belvedere di Piazza Nuova, dove c’è la “panchina dell’amore”, scelta dagli innamorati per immortalati un momento romantico con vista pazzesca.