Black Friday, come evitare lo shopping compulsivo e comprare sostenibile

Il Black Friday, che quest’anno ricorre venerdì 26 novembre, sancisce ufficialmente l’inizio dello shopping natalizio in Europa. Sia i negozi fisici che gli store online offrono sconti vantaggiosi e moltissimi consumatori monitorano costantemente le offerte disponibili per accaparrarsi i migliori affari. Alcune domande sono tuttavia d’obbligo: le offerte del Black Friday sono reali? È possibile inoltre dedicarsi allo shopping sfrenato non impattando eccessivamente sull’ambiente? Ecco alcuni consigli per evitare le nefaste conseguenze di uno shopping compulsivo e qualche suggerimento per rendere più sostenibile la caccia all’affare. Non tutte le offerte proposte nell’imminenza e durante il Black Friday e il Cyber Monday (lunedì 29 novembre), sono un vero affare ed è pertanto consigliabile prestare molta attenzione agli sconti. «Molti negozi, nel presentare uno sconto, fanno riferimento al prezzo di vendita consigliato ma non di rado questo non corrisponde al prezzo praticato prima del Black Friday, con il risultato che la riduzione di prezzo è, di fatto, inferiore rispetto a quella presentata» dichiara Maria Pisanò, Direttore del Centro Europeo Consumatori Italia. Secondo uno studio recentemente pubblicato da Idealo, il portale tedesco di comparazione dei prezzi, l’Italia è il paese in cui il Black Friday riscuote più successo, con un budget di spesa ipotizzato più alto rispetto al resto d’Europa. Non solo, ben il 65,6 % degli internauti italiani si dichiara propenso ad effettuare acquisti il prossimo venerdì, contro il 55,7% degli spagnoli, il 49,8% dei tedeschi, il 44,4% degli austriaci e il 36,6% dei francesi.

I consigli per uno shopping consapevole e sostenibile