Black Friday, come calcolare quando arriva: la data 2021 e i consigli antitruffa

E' il giorno degli sconti per eccellenza, in ogni settore. Il Black Friday cade ogni anno il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento statunitense. Quest'anno la data da segnare è il 26 novembre. Per tutto il giorno, a partire dalla mezzanotte fino alle 23.59, sarà possibile acquistare tantissimi prodotti a prezzi convenienti. Gli sconti saranno attivati sia nei negozi che nei centri commerciali, ma anche online sui principali portali di shopping, uno tra tutti Amazon, che ha già promosso numerose offerte.

Black Friday, dieci giorni di offerte Amazon: scopri quali

Ma occhio alle truffe

Anche nel Black Friday il rischio di cadere in raggiri è purtroppo molto elevato. C'è infatti la possibilità che alcuni operatori approfittino di occasioni come questa per speculare sui consumatori a caccia di affari. Per consentire agli utenti di fare acquisti in tutta sicurezza ed evitare brutte sorprese, il Codacons ha realizzato un decalogo contenente le regole d'oro da seguire per difendersi da possibili truffe o raggiri.

?I consigli