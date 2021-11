Biscotti all'anice verde: la ricetta tradizionale

La ricetta dei biscotti all’anice verde di Castignano, tratta dal blog Destinazione Marche (foto di repertorio).

Ingredienti (per circa 400 g di biscotti)

60 g di burro a temperatura ambiente

125 g zucchero

2 uova

1 cucchiaino di lievito in polvere

15 g di anice verde

150 g di farina

1 tazzina di anisetta

Preparazione

Sbattere con una frusta elettrica il burro e lo zucchero fino a renderlo cremoso. A questo punto aggiungere i due rossi d’uovo, il lievito, l’anice e la farina, sempre continuando a mescolare. Alla fine aggiungere gli albumi montati a neve. Trasferire il composto ottenuto in una sac a poche e versare piccoli pezzetti ottenuti in una ciotola contenente anisetta e acqua. Mettere ogni pezzetto nei pirottini e spolverizzare con zucchero. Cuocere in forno caldo a 170° per 15 minuti circa, fin quando non si sono coloriti.