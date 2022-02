Birra fai da te, la ricetta del birrificio Godog: come fare una Mild inglese perfetta

Avete tutto l'occorrente per fare la birra in casa e volete una nuova ricetta? Ecco per voi tutti i passaggi per realizzare la "Sesto Anno", la birra creata ad hoc dal birrifico Godog di Jesi per festeggiare il suo sesto compleanno. La ricetta in questione vi permetterà di realizzare una Mild. Si tratta di una ale di colore scuro, corpo esile e leggera torbatura. Trae ispirazione dalla tipologia delle Mild, stile largamente diffuso nella Gran Bretagna, Galles in particolare, dall’inizio del 1900 e bevuto specialmente dalla classe lavoratrice del tempo. Nel profilo aromatico si ritrovano note di nocciole, caramello e tostato e in secondo piano tendenze riconducibili a prugna, cioccolato e liquirizia. Sono birre di basso tenore alcolico e vengono tradizionalmente somministrate a pompa e con una gasatura molto lieve. Se avete dimestichezza con la birra e volete provare questa nuova ricetta, ecco per voi tutti i passaggi e gli ingredenti necessari.

LA RICETTA COMPLETA DELLA BIRRA SESTO ANNO

Nome: Sesto Anno

Stile: Mild

Gradazione: 3,5/4 % vol.

Litri: 20

Efficienza: 83%

Bollitura: 60'

OG: 1033

FG: 1006/1008

IBU:30

EBC: 42

Acqua: Rete (comune di Jesi)

Malti:

2200 gr Maris Otter

250 gr Chocolate

50 gr Peated

20 gr Roasted Barley

Mash single step 60' a 65 °C

Mash out 78 °C

Target pH mash: 5,35

Luppoli:

15 gr Target, 10% a.a., 45'

20 gr Fuggles, 4% a.a., 0'

5 gr Target, 10% a.a., 0'

Lieviti:

Lallemand Notthingham

Fermentazione: 19/20 °C (5/7 gg)

Lagerizzazione: 3 °C (15/20 gg)

Imbottigliamento 3 g/l destrosio