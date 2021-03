Verso la festa del papà, come preparare i bignè di San Giuseppe: la ricetta completa

Arriva la festa del papà e questo in cucina significa due cose: bignè e zeppole.

I bignè di San Giuseppe

Questa è la ricetta dei classici bignè di San Giuseppe, che nasce dalla tradizione romana ma si è ormai diffusa in tutta Italia, tanto da non mancare neppure dalle tavole marchigiane.

Ingredienti

• 4 uova

• 80 grammi di burro

• 150 grammi di farina

• 200 grammi di acqua

• un pizzico di sale

• 60 grammi di zucchero

Procedura

In una casseruola fate bollire l’acqua con il sale e il burro. Una colta a bollore togliete il contenitore dalla fiamma e versare la farina a pioggia mescolando con continuità. Riportare la casseruola sul fuoco finché l’impasto non si stacca dalle pareti del contenitore. A questo punto spegnete il fuoco, lasciate riposare per qualche minuto. Mescolate per eliminare le bolle che si saranno formate sull’impasto, nel frattempo aggiungete uova e zucchero a velo.

Versate l’impasto in un contenitore di alluminio e lasciate riposare per circa mezz’ora, coprendo il tutto con un panno.

Dividete l’impasto in piccole palline e friggetele nell’olio di semi. Ricordate di posarle sulla carta assorbente una volta che saranno abbastanza dorate.

A questo punto potete riempirle con la crema e coprirle con lo zucchero a velo.

Come conservarli

I bignè si conservano in frigo per 48 ore, ma meglio consumarle nelle prime 24.