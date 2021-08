Le bevande anti-caldo: come preparare il caffè shakerato

Giorni di fuoco ad Ancona, il caldo non dà tregua e nelle prossime ore il livello di allerta comunicato dal Ministero della Salute passerà da giallo a rosso. Cosa serve? Freschezza, e possiamo anche farcela in casa. Tra le ricette per bevande refrigeranti, vi proponiamo il caffè freddo shakerato

Caffè freddo shakerato

L'ultima idea estiva è per tutti gli amanti del caffè che, però, in estate, non gradiscono appoggiare le labbra sulla tazzina bollente. In casa è possibile realizzare in pochi passaggi un buonissimo caffè freddo. Farlo "shakerato" dà quel tocco in più alla bevanda e la rende bella da servire anche agli ospiti.

Per preparare due caffè freddi shakerati in casa occorrono:

1 moka di caffè (da 3 tazzine)

7 cubetti di ghiaccio

3 cucchiaini di zucchero (meglio se di canna)

Scegliete due bicchieri belli o due coppe e mettetele in freezer una mezz'ora prima di servire il caffè. Fate lo stesso con lo shaker se lo avete o con un mixer (andrà comunque bene). Shakerare insieme caffè appena fatto e ancora caldo, i cubetti di ghiaccio e lo zucchero di canna e agitare per una trentina di secondi. Versare la bevanda nelle coppe o nei bicchieri ben freddi. Il caffè freddo shakerato è pronto per essere gustato, magari sul terrazzo o in giardino.