Una settimana in B&B, ma il prezzo lo fai tu: torna la settimana del baratto

Torna la Settimana del Baratto. L’edizione 2020 andrà dal 16 al 22 novembre prossimi. Ma cosa significa? Alcuni Bed and Breakfast del territorio apriranno le loro porte ai viaggiatori ma non in cambio di soldi, bensì in beni e servizi.

I viaggiatori che si propongono possono entrare nel poetale “settimanadelbaratto.it”, cliccare sul B&B a cui sono interessati e compilare il modulo indicando ciò che si vuole offrire in cambio dell’ospitalità. La struttura può accettare o rifiutare, ma anche lanciare una controproposta intavolando una vera e propria trattativa.

Le strutture ad Ancona

Queste sono le strutture anconetane che hanno aderito alla Settimana del baratto:

Affittacamere Torresi

Via Mario Torresi 93

Cell: 347 0446647

Centro di Selezione della Marina Militare 477 m, Palaindoor 663 m, Stazione Ancona 1.4 km.

La Carpinella

Portonovo

Tel. 071 801300 | Cell: 340 9660177

Stadio del Conero - Ancona 5.8 km, Autostrada A14 Ancona Sud 7.5 km, Palaindoor 8.0 km.

Casa del sole e della luna

Strada del Castellano, 43A - località Montacuto

Tel. 071 891950; Cell: 328 4963471, 338 1559281

Palaindoor 1.8 km, Centro di Selezione della Marina Militare 2.3 km, Stadio del Conero - Ancona 2.7 km.

Residenza Cleopatra 1

Via Sassoferrato, 2

Tel. 371 3117052 | Cell: 371 3117052

Centro di Selezione della Marina Militare 653 m, Stazione Ancona 661 m, Palaindoor 1.2 km.

Casa Borghini

Corso Garibaldi, 144

Cell: 334 8147607 | Cell: 328 0030565

Porto di Ancona 706 m, Stazione Ancona 1.8 km, Centro di Selezione della Marina Militare 2.1 km.