Bandiere blu 2022, nelle Marche c'è una new entry: la mappa delle spiagge più belle

Sono in tutto 14 le new entry delle Bandiere Blu 2022 Italia assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) che quest'anno premia 210 Comuni italiani, per complessive 427 spiagge, 11 in più rispetto allo scorso anno.

Bandiere Blu 2022 nelle Marche

Conquista la bandiera anche Porto Recanati, che porta le Marche a 17 riconoscimenti