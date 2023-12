Babbo Natale dimentica la slitta...arriva in paracadute

LORETO - Babbo Natale artriva in paracadute all'aviosperficie di Loreto. Tre "Santa Claus" hanno poi incontrato i bambini, ai quali sono andati pensierini e dolciumi.

Durante l’evento sono stati raccolti fondi per l’Associazione Il Baule dei Sogni, che svolge attività di clown in corsia presso vari reparti pediatrici degli ospedali marchigiani. Complice una bellissima giornata di sole, l’evento ha riscosso grande successo tra i bambini ed i loro genitori ed è stato divertente per gli organizzatori. La manifestazione del Lancio di Babbo Natale è stata realizzata in collaborazione dall’ ANPd’I di Ancona (www.paracadutistiancona.org) dal Baule dei Sogni (www.ilbauledeisogni.org) dalla Croce Verde di Castelfidardo (www.croceverdecastelfidardo.it) e dalla Fly Zone (www.fly-zone.it) con il contributo fondamentale delle insegnati della Scuola d’Infanzia San Francesco di Loreto.