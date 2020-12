Ma quale slitta! Babbo Natale arriva in bus: ecco dove e quando incontrarlo

Il BiANCONAtale dorico, cprivo di eventi a causa delle restrizioni anti-Coronavirus, si arricchisce di una iniziativa fiabesca che farà sicuramente presa su bambini e ragazzi, contribuendo a diffondere l'atmosfera natalizia. Da domani, sabato 5 dicembre, ogni sabato e domenica e nella festività dell'8 dicembre, in collaborazione con Conerobus, un animatore vestito da “Babbo Natale” percorrerrà i quartieri e le frazioni del capoluogo a bordo di un bus storico, il modello giallo e rosso dell'ATMA che circolava in città negli anni Sessanta-Settanta del secolo scorso. L'arrivo del vecchio autobus sarò preceduto dalla diffusione di melodie natalizie. Laddove possibile, senza creare assembramenti, Babbo Natale scenderà dal mezzo e raccoglierà le letterine che i bambini gli consegneranno, riponendole in un sacco.

Il percorso e gli orari

Sabato 5 dicembre

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Passo Varano, Brecce Bianche – Chiesa Parrocchiale di San Gaspare del Bufalo – Via Flavia – Piazza S. D'Acquisto – Q3 Via Tiraboschi – Parrocchia di San Giuseppe Moscati - Pinocchio

Domenica 6 dicembre

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Varano – Monte d'Ago, Tavernelle, Grazie, Via Gigli (zona Verbena) – C.so C. Alberto



Martedì 8 dicembre

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 C.so Amendola – Viale della Vittoria – Piazza Diaz – Passetto, Panoramica, Borgo Rodi – Chiesa San Carlo Borromeo – Via Piave



Sabato 12 dicembre

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Posatora – Palombare nuova piazzetta – P.zza U. Bassi – Vallemiano, Via Martiri della Resistenza, Via Tiziano, Via Michelangelo

Domenica 13 dicembre

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Palombina, Via Redi – Collemarino Piazza Galilei, Torrette, Casine di Paterno zona chiesa



Sabato 19 dicembre

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Archi, Via G. Bruno, Via Maggini, Pinocchio/Madonnetta – Ghettarello – Sappanico – Gallignano – Montesicuro – Aspio - Candia

Domenica 20 dicembre

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Stazione, Via Marconi a salire per Via Isonzo – Pietralacroce – Montacuto, Massignano – Poggio.

(Foto tratta da accessibilitysolutions.org.uk)